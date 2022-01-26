США и союзники обсуждают размещение дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

"США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы", - сообщает телеканал.

По данным телеканала, среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, - Румыния, Болгария и Венгрия.

"Окончательное решение не принято", - говорится в сообщении телеканала.

В сообщении также говорится, что не все члены НАТО готовы к таким действиям, поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил "на двусторонней основе".