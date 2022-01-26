Германия поставит Украине пять тысяч военных касок
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) объявила, что Германия поставит Украине пять тысяч военных касок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle. "Это абсолютно четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне", - заявила она на заседании комитета германского бундестага по обороне в среду, 26 января.
Социал-демократический политик приветствовала оживление дипломатических усилий, направленных на урегулирование кризиса вокруг Украины. "Мы работаем над тем, чтобы мирно урегулировать этот конфликт посреди Европы", - сказала она.
Одновременно Ламбрехт подчеркнула, что есть красные линии, которые не могут быть предметом обсуждения. "Не может быть торга о соблюдении норм международного права. Не может быть переговоров о территориальной целостности государств или о праве на членство в том или ином альянсе", - подчеркнула она.
Украина, опасающаяся вторжения российских войск, уже неоднократно требовала поставок оружия в том числе и из Германии, но в правящей в ФРГ коалиции это требование преимущественно встречали отказом. 19 января Украина в письме министерству оборону ФРГ попросила поставить ей шлемы и бронежилеты, не уточнив при этом, сколько именно такого снаряжения ей нужно.
Кристине Ламбрехт в этой связи напомнила о масштабной помощи, оказываемой Германией Украине. Она отметила, что только на помощь развитию Украине была выделена помощь в объеме 1,8 млрд евро.
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