Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) объявила, что Германия поставит Украине пять тысяч военных касок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle. "Это абсолютно четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне", - заявила она на заседании комитета германского бундестага по обороне в среду, 26 января.

Социал-демократический политик приветствовала оживление дипломатических усилий, направленных на урегулирование кризиса вокруг Украины. "Мы работаем над тем, чтобы мирно урегулировать этот конфликт посреди Европы", - сказала она.

Одновременно Ламбрехт подчеркнула, что есть красные линии, которые не могут быть предметом обсуждения. "Не может быть торга о соблюдении норм международного права. Не может быть переговоров о территориальной целостности государств или о праве на членство в том или ином альянсе", - подчеркнула она.

Украина, опасающаяся вторжения российских войск, уже неоднократно требовала поставок оружия в том числе и из Германии, но в правящей в ФРГ коалиции это требование преимущественно встречали отказом. 19 января Украина в письме министерству оборону ФРГ попросила поставить ей шлемы и бронежилеты, не уточнив при этом, сколько именно такого снаряжения ей нужно.

Кристине Ламбрехт в этой связи напомнила о масштабной помощи, оказываемой Германией Украине. Она отметила, что только на помощь развитию Украине была выделена помощь в объеме 1,8 млрд евро.