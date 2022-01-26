Госдеп видит признаки, что РФ якобы хочет применить силу против Украины к середине февраля

Соединенные Штаты видят все признаки того, что Россия якобы собирается применить силу в отношении Украины до середины февраля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на онлайн-дискуссии, организованной киевским Фондом Виктора Пинчука.

"Я понятия не имею, принял ли он (президент РФ Владимир Путин - прим. ред.) окончательное решение, но мы определенно видим все признаки того, что он собирается использовать военную силу на определенном этапе <...> до середины февраля", - сказала дипломат.

Шерман также заявила, что Украина пока не достигла уровня, необходимого для получения Плана действий по подготовке к членству в Североатлантическом альянсе.

"НАТО подтверждает амбиции Украины по вступлению в Североатлантический альянс", - сказала она, отметив, что для этого Киеву следует выполнить ряд требований. "Украина работает над тем, чтобы показать, что она готова получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Пока она не достигла такого уровня", - считает она.