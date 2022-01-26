Владимир Варданян избран заместителем председателя Комиссии ПАСЕ по выборам судей ЕСПЧ

Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении, председатель Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян избран заместителем председателя Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по выборам судей Европейского суда по правам человека. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В ходе зимней сессии ПАСЕ я избран заместителем председателя Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по выборам судей Европейского суда по правам человека», — написал он.