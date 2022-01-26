Владимир Варданян избран заместителем председателя Комиссии ПАСЕ по выборам судей ЕСПЧ
18:47, 26 Январь, 2022
Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении, председатель Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян избран заместителем председателя Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по выборам судей Европейского суда по правам человека. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.
«В ходе зимней сессии ПАСЕ я избран заместителем председателя Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по выборам судей Европейского суда по правам человека», — написал он.
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