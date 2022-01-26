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Владимир Варданян избран заместителем председателя Комиссии ПАСЕ по выборам судей ЕСПЧ

Владимир Варданян избран заместителем председателя Комиссии ПАСЕ по выборам судей ЕСПЧ

Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении, председатель Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян избран заместителем председателя Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по выборам судей Европейского суда по правам человека. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В ходе зимней сессии ПАСЕ я избран заместителем председателя Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по выборам судей Европейского суда по правам человека», — написал он.


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