Азиатские индексы выросли - 26-01-22

ТОКИО, 26 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.44% и составил 27011.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.25% и составил 1891.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.66% и составил 3455.67 пункта, а HANG SENG вырос на 0.19% и составил 24289.90 пункта.