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В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста

В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста

Слон насмерть затоптал туриста из Саудовской Аравии в национальном парке на северо-западе Уганды. Как передает Арменпресс, об этом сообщило местное издание Independent.

Инцидент произошел во вторник в Мурчисон-Фоллс.

По словам представителя местных органов по охране природы, находившийся в парке турист, а также три его спутника были атакованы слонами.

Сообщается, что погибший далеко отошел от автомобиля и не смог убежать, когда на него набросилось разъяренное животное.


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