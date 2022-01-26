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Пассажиры рейсов Ереван-Стамбул-Ереван будут освобождены от авианалога

Пассажиры рейсов Ереван-Стамбул-Ереван будут освобождены от авианалога

Пассажиры рейсов Ереван-Стамбул-Ереван будут освобождены от "налога на воздух". Об этом Арменпресс сообщили в Комитете гражданской авиации.

"Если направления не обслуживались в течение последних 12 месяцев и только начинают обслуживаться, а рейсы в этом направлении должны выполняться не реже одного раза в неделю в течение как минимум года, то они освобождаются от налога на воздух. Это касается не только Стамбула, многие направления освобождены от этой пошлины по этому же принципу", — уточнили в комитете.

Как сообщается на сайте Комитета, маршрут в Стамбул освобожден от пошлины со 2 февраля 2022 г. по 2 февраля 2025 г., то есть на 3 года.


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