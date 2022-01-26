Глава МИД Армении встретился со спикером Палаты депутатов Люксембурга

Находящийся в Люксембурге с официальным визитом министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 26 января встретился со спикером Палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этгеном. На встрече присутствовали также представители всех политических сил, представленных в Палате депутатов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Фернан Этген высоко оценили установившееся между двумя странами эффективное сотрудничество, в том числе на межпарламентском уровне. Стороны подчеркнули важность укрепления связей между действующими в парламентах Армении и Люксембурга группами дружбы, а также укрепления и расширения сотрудничества между законодательными органами на международных парламентских площадках, в частности в рамках ПАСЕ.

Собеседники коснулись эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Арарат Мирзоян подтвердил приверженность Армении дальнейшему развитию сотрудничества с ЕС в рамках соглашения, подчеркнув важность поддержки Люксембурга в этом вопросе.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Арарат Мирзоян выразил благодарность за принятие Палатой депутатов резолюций в период развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии и в последующий период в поддержку армян Арцаха, защиты их прав и ликвидации последствий войны. Министр также высоко оценил позицию законодательной и исполнительной власти Люксембурга о необходимости репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц.

Стороны также обменялись мнениями о демократических процессах и реформах в Армении, последних региональных и субрегиональных событиях.