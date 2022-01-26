Ереван - самое посещаемое россиянами направление для прививки одобренной ЕС вакциной

Продажи билетов в страны, где можно привиться от коронавируса вакциной, одобренной ВОЗ или Евросоюзом, в декабре 2021 года достигли пиковых значений. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Ozon Travel.

Ереван был самым посещаемым зарубежным городом в 2021 году у россиян. Прилететь туда из Москвы за прививкой можно было одним днем, поскольку рейсов несколько. Для иностранцев предлагают два препарата: Moderna и AstraZeneca. Они двухкомпонентные, поэтому приезжать придется дважды, а после второго укола выдадут евросертификат, рассказали в онлайн-сервисе.

В компании уточнили, что туристы могут получить прививку в Ереване в любом передвижном пункте. Записаться на процедуру можно через приложение EarlyOne.

Средняя цена билета в одну сторону зимой увеличилась до десяти тысяч рублей. Россиянам виза не нужна, можно въехать по внутреннему паспорту, по прилете предъявить ПЦР-тест или справку о вакцинации.

Пресс-секретарь минздрава Армении Рипсиме Хачатрян сообщила

РИА новости

, что привитые "Спутником V" могут также получить в стране бустерную дозу вакцины.