Около 70 должностных лиц задекларировали 100 и более млн драмов наличными: представлены данные деклараций

Комиссия по предупреждению коррупции сообщает, что в годовых декларациях за 2020 год по состоянию на конец года значительное количество должностных лиц и члены их семей задекларировали крупные остатки денежных средств. Как сообщает Арменпресс, около 750 человек задекларировали 15-50 млн драмов наличными, около 160 человек - 50-100 млн драмов, около 70 человек - 100 и более млн драмов.

Согласно ч. 9 ст. 41 закона Армении “О публичной службе”, полученный доход не считается законным, если единовременно получаемая или выдаваемая сумма превышает один миллион драмов Республики Армения или равноценную сумму в валюте, однако лицо, имеющее обязанность представлять декларации, произвело выдачу или получение ссуды в виде денежных средств в наличной форме.

Комиссия по предупреждению коррупции советует декларантам хранить свои средства в безналичном виде, что сделает деятельность должностных лиц более прозрачной и подотчетной.