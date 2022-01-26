РФ способствует мирному урегулированию кризисных ситуаций, в том числе и в НКР: Сергей Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия активно содействует мирному, дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций в разных регионах, в том числе в Нагорном Карабахе, в Сирии и в других местах.

Как передает «Арменпресс», об этом Лавров сказал в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы по актуальным вопросам внешней политики Российской Федерации.

«Мы активно содействуем мирному политическому и дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций в различных регионах , будь то Нагорный Карабах, Сирия, Ливия, Афганистан, Арабо-израильский конфликт, ситуация на Корейском полуострове, вокруг иранской ядерной программы», - сказал Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, подобные усилия способствуют общему улучшению ситуации в мире, подтверждают авторитет российской стороны как надежного международного партнера.