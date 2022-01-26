Президент Ирана принял делегацию, возглавляемую министром обороны Азербайджана
Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси 26 января принял делегацию, возглавляемую министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.
Стороны выразили удовлетворение в связи с развитием двусторонних дружественных отношений между их странами в различных направлениях, в том числе и в сфере военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В Тегеране состоялась также встреча министра обороны Исламской Республики Иран Мохаммеда Резы Аштиани и министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества.
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов с 25 января с официальным визитом находится в Исламской Республике Иран.За несколько дней до запланированного визита министра обороны Азербайджана Баку и Тегеран обсуждали вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встречался с министром обороны Вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Аштиани.
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