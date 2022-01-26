Встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция и Украина) началась в Елисейском дворце. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Париже.

Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Предполагается, что Москва доведет до коллег по "четверке" свои озабоченности по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками.