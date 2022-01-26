Грузия представила Армении опыт внедрения мобильных Домов правосудия

Министр юстиции Армении Карен Андреасян и министр юстиции Грузии Рати Брегадзе подписали Меморандум о сотрудничестве. Как передает «Арменпресс», после подписания меморандума Карен Андреасян поблагодарил Рати Брегадзе за визит возглавляемой им делегации в Армению.

«У нас большая повестка, которую мы постараемся исчерпать в ближайшие два дня. На нашей первой встрече, которая состоялась в Италии в рамках министерской встречи Совета Европы, мы подняли ряд вопросов, которые волнуют Армению, поскольку в настоящее время мы проводим довольно значительные реформы. Еще одно возможное направление сотрудничества - объединенные офисы, где граждане наших стран получают все госуслуги. Армения имеет блестящий многолетний опыт в сфере объединенных офисов. Для нас очень важен опыт внедрения Домов правосудия, который реализовала Грузия, потому что мы только начинаем строить и развивать такие Дома правосудия», - отметил Карен Андреасян, поблагодарив министра Грузии за передачу их опыта.

Рати Брегадзе, в свою очередь, поблагодарил Карена Андреасяна за оказанный теплый прием.

«В Венеции мы договорились, что наше сотрудничество будет активным. Я рад, что мы уже начали эту работу. В настоящее время между Арменией и Грузией сложились очень теплые отношения. Я думаю, что таких отношений никогда не бывало. И это, конечно, заслуга наших премьер-министров. Я убежден, что наша встреча и сотрудничество являются ответом на сложившиеся отношения и надеюсь, что и между нами сложатся такие же теплые, близкие отношения, мы будем сотрудничать, наша работа будет способствовать развитию двух стран», - подчеркнул Рати Брегадзе.

Министра юстиции Грузии сообщил что, они привезли мобильный Дом правосудия и еще одно инновационное устройство, которое позволяет условно осужденным получать все услуги, которые они получают, например, в бюро пробации.

Министры Грузии и Армении также договорились о проведении в феврале в Грузии конференции армянских и грузинских юристов.

«Мы достигли договоренности о работе по борьбе с подделыванием документов, что позволит защитить права наших граждан. Мы также будем делать совместные инвестиции в сфере образования, обмениваться студентами. По инициативе Карена Андреасяна мы будем очень активно сотрудничать и в сфере обмена заключенными и осужденными», - заключил Рати Брегадзе.

Мобильный Дом юстиции оснащен специальным оборудованием, целью которого является оказание населению необходимых услуг на месте. Это позволяет даже в отдаленных деревнях оказывать на месте услуги правосудия.