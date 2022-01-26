В Кремле подтвердили запланированный на 28 января разговор Путина и Макрона

Телефонный разговор между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном запланирован на пятницу, как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Макрон да. Действительно на пятницу запланирован телефонный разговор", - сказал Песков журналистам в среду.

Ранее Макрон заявил, что рассчитывает в пятницу провести телефонный разговор с президентом России, чтобы обсудить актуальные проблемы.

"Это необходимо, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалогом для получения пояснений", - заявил Макрон.