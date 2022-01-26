Никол Пашинян поздравил премьер-министра Индии с Национальным праздником

Премьер-министр Никол Пашинян направил премьер-министру Индии Нарендре Моди поздравительное послание по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Поздравляю Вас и дружественный народ Индии с Национальным праздником Республики Индия -Днем Республики.

В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Индия, и я с удовлетворением должен признать, что идущие из глубины веков традиционные теплые отношения и взаимная поддержка между нашими странами и народами продолжают укрепляться, а межгосударственные обмены и связи -расширяться и углубляться.

Армения придает особую важность стабильному прогрессу в отношениях с дружественной Индией. Убежден, что в преддверии важного юбилея благодаря совместным усилиям удастся привнести новое качество и новое содержание во все сферы, представляющие взаимный интерес, для всестороннего и непрерывного развития армяно-индийского сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Индии - мира и процветания. Примите заверения в моем высочайшем уважении».