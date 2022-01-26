Крупные компании призвали Байдена к осторожности в санкциях против России

Ряд крупных американских компаний призывают президента США Джо Байдена и конгресс проявлять осторожность в вопросе санкций против России, как передает Арменпресс, об этом сообщают СМИ.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все эти заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

"Администрация Байдена и конгресс должны прояснить детали на случай, если они должны будут последовать угрозе санкций", - заявил агентству Рейтер глава Национального совета по внешней торговле США (NFTC) Джейк Колвин.

Сообщается, что торговая ассоциация NFTC, в которую, в частности, входят Chevron и General Electric, просит Белый дом рассмотреть возможность позволить компаниям, имеющим бизнес в России, выполнять свои обязательства. Кроме того, ассоциация также просит подумать над тем, чтобы освободить определенную продукцию от действия санкций.

Источник в конгрессе США сообщил агентству, что энергетические компании связались непосредственно с американскими законодателями с целью обеспечить, чтобы их активы не были конфискованы в случае, если они не смогут выполнять свои деловые соглашения в России.