Вице-премьер Амбарцум Матевосян провел встречу с послом Швеции в Армении

Вице-премьер Амбарцум Матевосян 26 января принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в Армении Патрика Свенсона.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате вице-премьера сообщили, что Амбарцум Матевосян приветствовал положительную динамику армяно-шведских отношений и высоко оценил заинтересованность правительства Швеции в содействии повестке реформ Армении и содействие, оказанное в ходе 44-дневной войны.

Посол Свенсон подчеркнул важность партнерства с Арменией и выразил готовность правительства Швеции содействовать развитию демократии, верховенства закона и защиты прав человека в Армении.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость скорейшего возвращения содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских заложников и выразили единое мнение, что возобновление переговоров по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта должно осуществляться под мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе беседы были затронуты и гуманитарные проблемы, возникшие вследствие 44-дневной войны, процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией, усилия, направленные на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Обсуждая вопросы повестки армяно-шведского сотрудничества, вице-премьер Амбарцум Матевосян отметил важность присутствия шведских компаний в армянской экономике, в частности, в процессах строительства дорожных инфраструктур, а также активизации взаимодействия в направлении реформ судебной системы, борьбы с коррупцией и защиты прав человека.