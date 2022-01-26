Известный итальянский тенор Алессандро Сафина исполнит в Ереване лирические произведения

В Ереване выступит известный итальянский тенор Алессандро Сафина. Он выступит с Государственным симфоническим оркестром Армении под управлением дирижера Николы Симона. На сольном концерте, который состоится 13 февраля в Концертном зале Арама Хачатуряна, Алессандро Сафина исполнит известные песни о любви всех времен.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор Международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы», соучредитель компании-спонсора концерта «Сонати», Сона Ованнисян рассказала, что Алессандро Сафина выступал в Ереване 9 лет назад, и очень тепло был принят в нашей стране. Также и то, что, фестиваль «Ереванские перспективы» проводится и в других странах. Концерт Алессандро Сафина был запланирован в Лос-Анджелесе. Однако организаторы решили сделать праздник армянским меломанам, пригласив Алессандро Сафина в Ереван.

«Билетов почти нет. Любители музыки с нетерпением ждут концерта, мы очень рады этому. Этот факт говорит о том, что Сафина очень популярен в нашей стране», - отметила Сона Ованнисян.

Дирижера, который проведет концерт, пригласил сам Алессандро Сафина, так как он часто выступает именно с ним. Он пригласил и перкуссиониста Паоло Призо.

Гооворя об артистах, которые будут приглашены на концерты в рамках международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы», Сона Ованнисян сообщила, что ведутся переговоры с пианистами Денисом Мацуевым, Ефимом Бронфманом, оперной певицей Сесилией Бартоли.

Алессандро Сафина был назван CNN одним из трех самых популярных теноров в мире поп-оперы, а газета Sunday Mail назвала его одним из самых известных теноров в мире.