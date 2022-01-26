Состоялся концерт, посвященный памяти героев Арцахской войны

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в концертном зале «Арам Хачатурян» состоялся концерт «Героям. 44», посвященный памяти героев 44-дневной Арцахской войны.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, на концерте присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин. Были приглашены члены семей погибших военнослужащих.

В исполнении Национального филармонического оркестра Армении прозвучала Симфония № 2 Арама Хачатуряна.

Это произведение Арама Хачатуряна было написано во время Великой Отечественной войны. Оно олицетворяет борьбу против национальной катастрофы, выражает чувство преданности Родине.

В течение вечера был показан и видеоролик.