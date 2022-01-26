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Никол Пашинян заразился COVID-19

Никол Пашинян заразился COVID-19

Никол Пашинян сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. «Арменпресс» передает это, со ссылкой на официальную страницу правительства РА в Facebook.

Премьер-министр в установленном порядке находится в самоизоляции, заболевание протекает бессимптомно.

Никол Пашинян будет осуществлять свою деятельность дистанционно.
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