Никол Пашинян заразился COVID-19

Никол Пашинян сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. «Арменпресс» передает это, со ссылкой на официальную страницу правительства РА в Facebook.

Премьер-министр в установленном порядке находится в самоизоляции, заболевание протекает бессимптомно.

Никол Пашинян будет осуществлять свою деятельность дистанционно.