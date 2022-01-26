Постпредство России в ООН: США укрепляют позиции террористов в Сирии

США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, как передает Арменпресс, об этом заявило постпредство России при ООН.

"Под предлогом заботы о сирийцах, насильно удерживаемых террористами "Хейат Тахрир Аш-Шам"* в Идлибе в качестве живого щита, американская дипломатия на средства своих налогоплательщиков фактически поддерживает боевиков", - говорится в сообщении.

Добавляется, что "параллельно США не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске".

"Укрепляя позиции "Хейат Тахрир Аш-Шам"*, Вашингтон "стреляет себе в ногу", заявляя о приверженности территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - отмечает постпредство.

Москва также заявляет, что "американцы без зазрения совести оккупируют не только часть этой страны под Ат-Танфом, но и весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и "хлебную житницу".

"Выставляя себя в качестве "ключевого донора", США должны быть последовательны в своей позиции и уйти с незаконно оккупированных территорий, вернув Дамаску плодородные земли Заевфратья и перестав обворовывать страну, ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть", - заявляет российское постпредство.