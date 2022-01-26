Известны полуфинальные пары Открытого чемпионата Австралии по теннису

Известны полуфинальные пары теннисного турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии

Как передает «Арменпресс», за путевки в финал поборются пары Эшли Барти-Мэдисон Киз, Даниэль Коллинз-Ига Святек. Первый полуфинал состоится 27 января, второй - 28 января.

Первый турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, и в этом году традиционно пройдет в Мельбурне. Первый чемпионат состоялся в 1905 году. Турнир по хронологии является первым из четырех событий года Большого шлема. Остальные три - это чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир проводится на жестких кортах Мельбурн Парка с 1988 года. Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису является Новак Джокович, в женском одиночном разряде - Наоми Осака.