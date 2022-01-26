Армяно-иранские отношения в сфере здравоохранения имеют большой потенциал развития

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян приняла чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили «Арменпресс» в МЗ, Анаит Аванесян высоко оценила возрастающий уровень диалога между двумя странами, выразив уверенность, что работа по двусторонним договоренностям, достигнутым на 16-м заседании армяно-иранской межправительственной комиссии, выйдет в более активный этап.

Посол Аббас Бадахшан Зохури в свою очередь подчеркнул важность повышения уровня информированности для вывода сотрудничества между Арменией и Ираном в сфере здравоохранения на качественно новый уровень.

На встрече были обсуждены инвестиционные программы, вопросы сотрудничества в ряде узкоспециальных сфер, предоставляемых с применением новейших технологий и передовых методов и развития медицинского туризма.

«Мы всегда рассматриваем возможности вовлечения на армянский рынок медикаментов иранского производства», - отметила Анаит Аванесян.

Посол Аббас Бадахша Зохури поинтересовался производством вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19 в Армении.

Министр и посол коснулись и других программ, направленных на активизацию двусторонних и региональных связей в сфере здравоохранения, обсудили вопросы интеграции образовательных программ и обмена опытом.