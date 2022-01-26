Открытые границы между Арменией и ЕС будут способствовать сотрудничеству между сторонами: Арарат Мирзоян
10:15, 26 Январь, 2022
Открытые границы между Арменией и Европейским Союзом будут способствовать дальнейшему развитию партнерства между сторонами. Как сообщает «Арменпресс», это в своем микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, опубликовав фотографию.
«Сегодня я повесил личный замок на памятник Шенгенскому соглашению, который символизирует идею открытых границ. Я убежден, что открытые границы между Арменией и Европейским Союзом будут способствовать дальнейшему развитию нашего партнерства и стимулированию контактов между людьми», - написал Арарат Мирзоян.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 25-26 января с рабочим визитом находится в Великом Герцогстве Люксембург.
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