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При участии президента Арцаха состоялось заседание Совета попечителей Шушинского технологического университета

При участии президента Арцаха состоялось заседание Совета попечителей Шушинского технологического университета

25 января при участии президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось заседание Совета попечителей Шушинского технологического университета.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, исполняющий обязанности ректора Нвер Микаелян выступил с отчетом о годовых итогах деятельности университета. В рамках повестки дня члены Совета попечителей обсудили вопросы улучшения условий здания вуза и оснащения его имуществом.

Глава государства, который, также является членом Совета попечителей Шушинского технологического университета, отметил, что будут приложены все усилия для обеспечения качественного образования и восстановления всех необходимых условий.
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