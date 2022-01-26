В Люксембургском университете будет размещен Центр ТУМО

В рамках официального визита в Великое Герцогство Люксембурга министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 января побывал в Люксембургском университете. В сопровождении ректора Люксембургского университета Стефана Палажа он осмотрел его, ознакомился с исследовательскими и образовательными программами учреждения. Министр Мирзоян встретился с руководством и преподавательским составом университета. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Коснувшись сотрудничества между двумя странами в научно-образовательной сфере, министр иностранных дел Арарат Мирзоян отметил, что это важное направление двусторонней повестки, которое закреплено в соглашении между правительством Республики Армения и правительством Люксембурга о сотрудничестве в сферах культуры, образования, молодежи и науки.

«Со дня подписания соглашения десятки армянских студентов получили образование в Люксембургском университете, и количество граждан Армении, желающих учиться в этом заведении, постоянно увеличивается. Надеюсь, что в результате переговоров между Ереванским государственным университетом и Люксембургским университетом будет подписан документ о сотрудничестве, который обеспечит правовые основы для обмена студентами и для совместных исследовательских программ», - отметил глава внешнеполитического ведомства РА.

Арарат Мирзоян также выразил удовлетворение по поводу проекта размещения в Университете Люксембурга Центра креативных технологий ТУМО. Он поблагодарил за решение продвигать этот проект. Арарат Мирзоян подчеркнул, что открытие Центра ТУМО станет одним из значимых событий в честь 30-летия установления дипломатических отношений.