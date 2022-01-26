Европейские индексы выросли - 25-01-22
МОСКВА, 26 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.75% и составил 15123.87 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.74% и составил 6837.96 пункта, британский FTSE вырос на 1.02% и составил 7371.46 пункта, а российский RTSI вырос на 0.67% и составил 1296.80 пункта.
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