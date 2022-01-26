Цены на цветные металлы - 25-01-22

ЛОНДОН, 26 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.99% и составила 3061.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.66% и составила 9710.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.42% и составила 2350.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.36% и составила 22275.00 долларов США, цена на олово снизилась на 3.52% и составила 41300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.17% и составила 3591.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.