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Белый дом заявил, что у Байдена нет желания отправлять войска на Украину

Белый дом заявил, что у Байдена нет желания отправлять войска на Украину

Президент США Джо Байден не имеет ни интереса, ни желания отправлять американские войска на Украину. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", - сказала она на брифинге.

Решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу предназначено исключительно для поддержки стран "восточного фланга" НАТО.


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