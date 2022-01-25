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НАТО отправит России ответ на предложения по безопасности на этой неделе

НАТО отправит России ответ на предложения по безопасности на этой неделе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США.

"Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.


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