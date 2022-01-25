Умер глава отдела Службы безопасности президента Азербайджана Тарлан Гадиров.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанский новостной сайт Qafqazinfo, инцидент 25 января сегодня в спортивном зале в Баку. Несмотря на то, что была вызвана скорая помощь, спасти жизнь Гадирова, состояние которого резко ухудшилось, не удалось.