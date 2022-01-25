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Умер глава отдела Службы безопасности президента Азербайджана 

Умер глава отдела Службы безопасности президента Азербайджана 

Умер глава отдела Службы безопасности президента Азербайджана Тарлан Гадиров.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанский новостной сайт Qafqazinfo, инцидент 25 января сегодня в спортивном зале в Баку. Несмотря на то, что была вызвана скорая помощь, спасти жизнь Гадирова, состояние которого резко ухудшилось, не удалось.


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