НАТО не будет размещать войска на Украине: генсек Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине.

"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", - как передает

Арменпресс

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РИА новости

, заявил генсек в интервью телеканалу CNN.