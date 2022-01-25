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НАТО не будет размещать войска на Украине: генсек Альянса

НАТО не будет размещать войска на Украине: генсек Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине.

"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил генсек в интервью телеканалу CNN.
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