НАТО не будет размещать войска на Украине: генсек Альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине."НАТО не будет размещать боевые части на Украине", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил генсек в интервью телеканалу CNN.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 21:57 Белый дом заявил, что у Байдена нет желания отправлять войска на Украину
- 21:47 НАТО отправит России ответ на предложения по безопасности на этой неделе
- 21:27 Умер глава отдела Службы безопасности президента Азербайджана
- 21:18 НАТО не будет размещать войска на Украине: генсек Альянса
- 21:13 США доставили на Украину противотанковые ракеты Javelin: СМИ
- 21:07 НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями: Столтенберг
- 21:03 НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса: Столтенберг
- 20:57 Пять стран сообщили о решении эвакуировать часть своих дипломатов и их семьи с Украины
- 20:54 Больше усердия во имя свободного от коррупции и демократического общества: вице- премьер Матевосян
- 20:33 В Джракане обнаружены останки тела армянского военнослужащего
- 19:42 Инкассатор открыл стрельбу из автомата в центре Киева
- 19:28 Делается попытка снова отвлечь внимание общественности ложной повесткой: заявление аппарата президента
- 19:00 В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 18:46 В Белом доме пообещали более тяжелые финансовые санкции против РФ, чем в 2014 году
- 17:49 Армения выступит в первом полуфинале «Евровидения 2022»
- 17:47 Предстоящие на 26 января мероприятия
- 17:44 Авиация ВС Армении пополнилась новыми современными многофункциональными вертолетами
- 17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-01-22
- 17:39 Азиатские индексы снизились - 25-01-22
- 17:28 Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"
- 17:17 Министр иностранных дел Австрии посетит Армению
- 17:17 Вице-премьер Амбарцум Матевосян обсудил с мэром Еревана программы развития столицы
- 17:04 Исполком ВОЗ выдвинул кандидатуру Гебрейесуса на пост ее гендиректора на второй срок
- 16:32 Российские военные усилили разведку у границ с Украиной
- 16:23 Пять стран создадут фонд помощи Украине
21:30, 21.01.2022
1422 просмотров ФБР провело обыск в доме проазербайджанского конгрессмена, а посол Азербайджана успел вовремя покинуть город
10:58, 23.01.2022
1133 просмотров Стратегическое сотрудничество Азербайджан-Турция и турецко-азербайджанская ловушка. To Vima
17:41, 20.01.2022
1018 просмотров “Черный январь” 1990 года и что ему предшествовало: Черная пропаганда Азербайджана против армян
20:21, 18.01.2022
990 просмотров Лиана Симонян назначена заместителем руководителя аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры
14:16, 21.01.2022
982 просмотров МИД РФ считает первоочередной задачей начало процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы