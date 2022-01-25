США доставили на Украину противотанковые ракеты Javelin: СМИ

США доставили на Украину три сотни противотанковых ракет Javelin. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Fox News.

Ранее украинское Минобороны заявило, что в страну прибыла новая партия американской военной помощи; в партии "современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".

"Доставленная новая партия помощи включает 300 ракет Javelin", — сообщил телеканал.

В эфире продемонстрировали кадры разгрузки самолетов.

Первая партия с 90 тоннами разного вооружения от США прибыла на Украину 22 января, а на следующий день в аэропорту Борисполь приземлился еще один самолет с военной помощью от США. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin.

В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям. При этом США и НАТО также нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность.