НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями: Столтенберг
21:07, 25 Январь, 2022
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсудить с Россией контроль над вооружением и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности.Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его словам, НАТО готова "обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности".
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