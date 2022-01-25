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НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями: Столтенберг

НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями: Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсудить с Россией контроль над вооружением и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его словам, НАТО готова "обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности".
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