НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса: Столтенберг 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не готов идти на компромисс с Россией по фундаментальным принципам в рамках предложений Москвы по гарантиям безопасности

"Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам", - как передает

Арменпресс

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РИА новости

, заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.