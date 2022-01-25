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НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса: Столтенберг 

НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса: Столтенберг 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не готов идти на компромисс с Россией по фундаментальным принципам в рамках предложений Москвы по гарантиям безопасности

"Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.
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