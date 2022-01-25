Инкассатор открыл стрельбу из автомата в центре Киева

Неподалеку от здания Службы безопасности Украины представитель инкассаторской службы открыл стрельбу из автомата Калашникова. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на информированный источник.

"Представители ОО "Украинский флаг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, расположенный по улице Владимирская, 23-а. После этого, к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, которые, вероятно, расценили действия активистов как нападение. Из авто инкассаторов вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух. По нашей информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители", - пишет агентство УНН.

В то же время, СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео инцидента, на которых видно словесную перепалку между двумя группами людей, один из участников держит в руках автомат и совершает несколько выстрелов в воздух.