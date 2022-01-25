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Делается попытка снова отвлечь внимание общественности ложной повесткой: заявление аппарата президента

Делается попытка снова отвлечь внимание общественности ложной повесткой: заявление аппарата президента

Объявлением о своей отставке президент Армен Саркисян обратил внимание общественности на реальные проблемы и вызовы, стоящие перед государством, охарактеризовав ситуацию в стране как общенациональный кризис. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Управления по связям с общественностью аппарата президента Армении.

«К сожалению, публикация издания Hetq и аналогичные публикации делается попытка снова отвлечь внимание общественности ложной повесткой дня. Поэтому еще раз подтверждаем, что оценка момента и основные причины отставки президента четко и в полном объеме представлены в тексте заявления об отставке», - говорится в заявлении.


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