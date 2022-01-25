В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари Арагацотнского закрыта.

Варденяцский перевал для грузовиков и грузовиков с прицепом закрыт, для остальных видов транспортных средств - труднопроходим.

На автодороге Амасия-Бавра Ширакского региона труднопроходим.

На автодорогах Сюникского региона местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей: со стороны России скопилось более 50 грузовиков.