В Белом доме пообещали более тяжелые финансовые санкции против РФ, чем в 2014 году

Финансовые санкции, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в Белом доме.

"Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской — прим. ред.) валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля", — заявил высокопоставленный представитель администрации США во время телефонного брифинга.

По словам чиновника, речь идет о единовременном, а не поэтапном принятии мер.

Он добавил, что нынешняя перемена в цене валюты "отражает значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести".

В числе возможных шагов, о которых идет речь — новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии президента Владимир Путина в среднесрочной перспективе.

"Экспортный контроль лишит Россию от того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить", — отметили в Белом доме.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что влияние такой меры на мировой рынок будет минимальным.

"Мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, — сказал представитель администрации.

"Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для экономики", — также заявили в Белом доме.