Армения выступит в первом полуфинале «Евровидения 2022»

Армения выступит в первом полуфинале международного конкурса песни «Евровидение 2022», который пройдет 10 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт конкурса.

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал — 14 мая.

Конкурс пройдет в спортивно-концертном комплексе «Пала Альпитур» в Турине.