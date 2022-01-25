Армения выступит в первом полуфинале «Евровидения 2022»
Армения выступит в первом полуфинале международного конкурса песни «Евровидение 2022», который пройдет 10 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт конкурса.
Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал — 14 мая.
Конкурс пройдет в спортивно-концертном комплексе «Пала Альпитур» в Турине.
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