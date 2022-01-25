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Авиация ВС Армении пополнилась новыми современными многофункциональными вертолетами

Авиация ВС Армении пополнилась новыми современными многофункциональными вертолетами

Авиация Вооруженных сил Республики Армения пополнилась новыми современными многофункциональными вертолетами, которые предназначены для выполнения десантных, огневых, транспортных и санитарных задач

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в связи с принятием новой военной авиационной техники 25 января в аэропорту «Эребуни» состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян. 

В преддверии Дня формирования армии, поздравив личный состав, командование войсковой части выразило уверенность, что защитники воздушных границ готовы выполнить поставленные перед ними задачи и обеспечить неприкосновенность воздушных ворот страны. 

Начальнику Генштаба ВС Армении были представлены тактико-технические характеристики и особенности вертолетов.


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