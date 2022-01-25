Вице-премьер Амбарцум Матевосян обсудил с мэром Еревана программы развития столицы

Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял сегодня новоизбранного мэра Еревана Грачью Саркисяна.

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Арменпресс

в пресс-службе офиса вице-премьера, Амбарцум Матевосян поздравил мэра со вступлением в ответственную должность и пожелал ему плодотворной работы на благо жителей столицы.

Повестка встречи касалась реализации направленных на развитие Еревана ряда программ и работ, которые премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поручил мэру на состоявшейся недавно встрече. В центре обсуждения были также вопросы, связанные с реализацией программы историко-архитектурной среды “Старый Ереван”, застройкой 33-го квартала Еревана (Фирдуси), строительством дорог, школ и детских садов, а также обеспечением чистоты столицы.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян подчеркнул, что обсуждения такого формата будут носить продолжительный характер, а реализация программ развития столицы будет в центре его внимания.