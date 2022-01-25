Российские военные усилили разведку у границ с Украиной

Западный военный округ (ЗВО) развернул в Белгородской области (граничит на юге с Украиной) новый батальон радиоэлектронной борьбы, который "сократит время получения необходимой информации", как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник журналистам в ЗВО.

"Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", - сообщили в округе.

Как уточнил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев, которого цитирует пресс-служба, вхождение подразделения в состав дивизии "существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации".

По данным ЗВО, батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии и создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Он вооружен комплексами "Леер-3", "Борисоглебск-2" и "Житель".