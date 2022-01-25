В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание

Городской двухэтажный автобус врезался в здание на востоке Лондона, есть пострадавшие. Как передает Арменпресс, об этом сообщила городская служба скорой помощи.

"Мы находимся на месте происшествия, где автобус врезался в здание, и оказываем медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном в странице службы в Twitter.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел около 8.20 по местному времени (11.20 мск) на Селвин-авеню. Причина аварии пока не указывается.