В Кремле обеспокоены нагнетанием напряженности со стороны США

Ясность по дальнейшим переговорам России и США появится после получения ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности, при этом в Кремле с обеспокоенностью наблюдают за нагнетанием напряженности со стороны Штатов, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили о том, влияет ли на ход переговоров тот факт, что США привели 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На ход переговоров не влияет, переговоры, собственно, в нынешней стадии завершены. Перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе", - ответил он.

"А то, что происходит и информационное, и де-факто со стороны США нагнетание напряженности, мы с вами и вчера об этом много говорили, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - добавил Песков.