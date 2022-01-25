Раффи Кассарджян о деятельности Союза предприятий передовых технологий

Союз предприятий передовых технологий представил направления своей стратегической деятельности. Это следующие: образование и рабочая сила, военная промышленность, позиционирование как ведущая технологическая страна, наукоемкая область - исследования, электронное управление.

Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции, состоявшейся 25 января, представляя итоги деятельности Союза в 2021 году, об этом рассказал бывший исполнительный директор СППТ Раффи Кассарджян.

Раффи Кассарджян сообщил, что 38 организаций стали полноправными членами союза, в результате чего число организаций, входящих в союз, достигло 122. Он отметил, что в 2021 году было открыто 56 инженерных лабораторий «Армат», из них 52 в Армении, 4 - в Арцахе и Джавахке, общее количество лабораторий по состоянию на 27 декабря составляет 618, из них переоснащены 19.

«По данным за 2021 год, количество воспитанников, обучающихся в «Армате», достигло 16 000, а количество выпускников - 1 614. В этом году СППТ провел многочисленные конкурсы, сборы и выставки, в которых участвовали и инженерные лаборатории «Армат», - сказал он.

По словам Раффи Кассарджяна, с апреля по май было проведено 2 областных и 1 республиканский конкурс по прикладному программированию «DigiCode». На них было подано 748 заявок. С 1 по 10 июля был организован «Армат технолагерь», в котором приняли участие более 207 воспитанников лабораторий со всей Армении.

Раффи Кассарджян отметил, что 41 исполнительный директор, учредители, высокопоставленные руководители, международные журналисты и государственные чиновники выступили на церемонии открытия саммита DigiTec21, который очень важен для Армении.

Раффи Кассарджян сообщил также о Движении «Единая Армения», которое получит свое развитие в 2022 г.

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