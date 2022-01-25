Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

COVID-19: в Грузии за последние сутки зарегистрировано 15 762 случая заболевания

COVID-19: в Грузии за последние сутки зарегистрировано 15 762 случая заболевания

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 15 762 случая заболевания COVID-19. Как передает «Арменпресс», stopcov.ge сообщает, что за последние сутки от COVID-19 скончались 42 человека.

Количество вылечившихся за указанный период составляет 5 160 человек, всего вылечились 972 745 человек.

Общее количество подтвержденных случаев в Грузии составляет 1 075 154, количество летальных исходов - 14 774.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]