COVID-19: в Грузии за последние сутки зарегистрировано 15 762 случая заболевания

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 15 762 случая заболевания COVID-19. Как передает «Арменпресс», stopcov.ge сообщает, что за последние сутки от COVID-19 скончались 42 человека.

Количество вылечившихся за указанный период составляет 5 160 человек, всего вылечились 972 745 человек.

Общее количество подтвержденных случаев в Грузии составляет 1 075 154, количество летальных исходов - 14 774.