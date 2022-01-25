В Афинах эвакуировали 3,5 тыс. человек из автомобилей, застрявших в снегу на дороге

Спасатели в Афинах эвакуировали примерно 3 500 водителей и пассажиров из автомобилей, застрявших в снегу на главной афинской платной автомагистрали "Аттики одос", проходящей по северу столицы и идущей в Афинский международный аэропорт. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому в эфире телеканала Alpha.

"Это была очень трудная ночь, и прилагаются сверхчеловеческие усилия, чтобы освободить от автомобилей "Аттики одос", - сказал Иконому. - Полиция, армия, пожарная команда, гражданская защита действовали всю ночь и смогли эвакуировать с нее около 1,8 тыс. автомобилей. Еще 1,2 тыс. автомобилей все еще находятся там. За ночь были перевезены 3 000-3 500 человек. Спасатели раздавали людям одеяла, воду и еду. Ходили пригородные электрички, которые постоянно забирали людей от выходов с автомагистрали, чтобы доставить их в аэропорт".

В понедельник на Грецию обрушился сильный циклон "Элпис" ("Надежда"), принесший с собой обильные снегопады и сильное понижение температуры. Из-за обрыва проводов, на которые упали стволы и ветки деревьев, без электричества и интернета в понедельник вечером остались около десятка районов Афин и пригородов, главным образом на севере области. На ликвидацию аварий отправлены десятки техников, однако пока многие дома остаются без электроэнергии, интернета, а также индивидуального отопления.

Власти объявили вторник выходным днем из-за сильного снегопада, парализовавшего страну. В настоящее время снег в Афинах не идет, температура воздуха - примерно минус 1 градус. Однако из-за штормового ветра силой 8-9 баллов по шкале Бофорта в Эгейском море власти запретили во вторник выход судов из морских гаваней Афин - портов Пирея, Рафины и Лавриона. При этом во многих районах страны стоят морозы до минус 14-16 градусов. По прогнозам метеорологов, непогода должна продлиться до среды.