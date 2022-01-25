Айк Чобанян будет содействовать развитию сферы передовых технологий в Армении

Айк Чобанян, назначенный на должность исполнительного директора Союза предприятий передовых технологий, считает, что развитию передовых технологий в Армении нет альтернативы. Как передает «Арменпресс», такое мнение Чобанян высказал на пресс-конференции, состоявшейся 25 января. Он подчеркнул, что, вступая в должность исполнительного директора Союза, он чувствует большую ответственность в плане реализации всех программ СППТ.

«Ситуация после войны требует большего. Развитие передовых технологий является вопросом национальной безопасности Армении. Сегодня наши усилия и участие, наши мечты должны быть крепче и амбициознее. У нас иная ситуация, невозможно добиться настоящего успеха без перезапуска всех программ, которые у нас были. Сегодня я вступаю в эту должность, сознавая эту ответственность, думаю, что вместе с моими коллегами мы ее реализуем, с каждым годом наша сфера и страна будут мощнее», - отметил Айк Чобанян.

На пресс-конференции были представлены итог деятельности Союза предприятий передовых технологий в 2021 г. Александр Есаян, председатель правления СППТ, отметил, что в 2021 году в Армении была проделана большая работа по развитию сферы передовых технологий. «Можно сказать, что Союз является крупнейшим объединением, в котором представлены практически все крупные ИТ-компании Армении. Наши программы направлены на развитие в Армении всего ИТ-сектора», - подчеркнул Айк Есаян.